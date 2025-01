315 Visite

Arrivano a bordo di una Maserati, ieri sera, nei pressi del parco Orchidee, zona via del Mare. Un ragazzo scende, è armato, controlla se il varco sia libero o vi sia vigilanza, quando capisce che c’è qualcuno, torna in auto e vanno via. E’ una delle solite scene che ormai da anni si registrano a Marano e in tutto l’hinterland. Ladri di case, ladri d’auto, ormai è un delirio. Prefettura, forze dell’ordine ci provano, ma sono impotenti dinanzi al dilagare del crimine ordinario.













