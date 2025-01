Botti di Capodanno a Napoli e follie: due persone ferite da pallottole vaganti. Tra i feriti anche un bimbo di 2 anni

524 Visite

Botti e feriti, 36 a Napoli e in provincia. Di questi, 2 sono state feriti da colpi di proiettile: si tratta di una ragazza di 23 anni, colpita di striscio al braccio destro, curata in ospedale e già dimessa; e di un turista 28enne arabo. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile alla spalla sinistra mentre era in strada con altri amici in zona San Carlo Arena. Subito accompagnato all’ospedale San Giovanni Bosco, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Cardarelli, dove resta ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il turista proveniente dall’Arabia Saudita ha riportato una ferita alla spalla, la perforazione del polmone e la frattura di una costola con foro di entrata ed uscita del proiettile. Su questo caso indaga la polizia.

Gli altri hanno riportato ferite lievi causate dall’esplosione di fuochi pirotecnici. Sono 8 i minorenni feriti, 5 dei quali sotto i 12 anni e 3 nella fascia d’età compresa tra i 13 e i 17 anni.

Tra i feriti per i botti di Capodanno c’è anche un bimbo di due anni che ha riportato ustioni al torace e al braccio sinistro. Il piccolo è stato soccorso e portato all’ospedale Santobono di Napoli ed è ricoverato in chirurgia plastica. Guarirà in 14 giorni.

In provincia di Salerno otto persone sono rimaste ferite per lo scoppio di petardi nella notte di San Silvestro. I due casi più gravi si sono verificati nell’Agro Nocerino Sarnese: un 22ennne marocchino ha subito l’amputazione della mano destra ed è ricoverato all’Umberto I di Nocera Inferiore dopo un primo soccorso a Sarno. Sempre nell’ospedale di Nocera Inferiore è stato soccorso un 45enne marocchino che, per lo scoppio di un petardo, ha subito l’amputazione di mano e polso sinistro. L’uomo dovrà essere trasferito al Pellegrini di Napoli.













