726 Visite

Trentasei feriti, tra Napoli e provincia, e un solo evento significativo a Giugliano, fortunatamente senza conseguenze fatali.

In via Tolomeo, un proiettile ha danneggiato la finestra di un appartamento bucando persiana e vetri. Il colpo, esploso da ignoto probabilmente durante i festeggiamenti, non ha centrato i residenti. Carabinieri della sezione radiomobile sul posto per le indagini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews