Afragola ospita la presentazione del nuovo libro di Gaetano Graziano: Supermercati – trapassato, presente e futuro.

160 Visite

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di economia, commercio e

gestione aziendale: lunedì prossimo 11 novembre, presso la biblioteca comunale di via Firenze ad Afragola, si terrà l’attesa presentazione del nuovo libro di Gaetano Graziano, intitolato Supermercati – tra passato, presente e futuro. L’evento avrà inizio alle ore 17.30, è un tema di grande rilevanza nella vita quotidiana di tutti.

Dopo il successo della sua prima pubblicazione, Gaetano Graziano torna con una nuova opera che approfondisce l’evoluzione e la gestione dei supermercati, un pilastro fondamentale del commercio moderno. Il volume si propone di analizzare l’impatto di questi luoghi di consumo sul passato, presente e futuro della società, offrendo una riflessione critica sulle dinamiche economiche che regolano la grande distribuzione.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco. A portare i saluti sarà il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, mentre l’ospite d’onore sarà Francesco Furino, amministratore delegato del Vulcano Buono di Nola, uno dei più grandi centri commerciali della Campania. La moderazione del dibattito sarà affidata a Gianni Bianco, giornalista di AN Notizie.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per discutere delle trasformazioni nel mondo del commercio al dettaglio e per approfondire le sfide e le opportunità che i supermercati, come spazi fisici e modelli economici, rappresentano nell’era digitale. L’autore offrirà al pubblico una panoramica sulle principali tematiche trattate nel libro, stimolando un confronto con i presenti su come le abitudini di consumo si evolvono e su quale sarà il futuro del settore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews