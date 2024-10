MEDIO ORIENTE, PIOGGIA DI MISSILI SU ISRAELE. ALI KHAMENEI: “La vittoria viene da Dio e la conquista è vicina”

Il Governo impegnato in messa in sicurezza cittadini e militari italiani

“Nell’immediato, il Governo è impegnato nella messa in sicurezza dei cittadini italiani e dei militari del contingente Unifil. Il tavolo di governo è stato convocato in forma permanente per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare tempestivamente le misure necessarie”. Così Palazzo Chigi in una nota.