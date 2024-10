Marano, via Unione Sovietica. Santoro: “Mercato abbandonato e viabilità impazzita, il Sindaco fa filosofia e i cittadini pagano le conseguenze, sveglia!”

285 Visite

“Sporcizia, degrado, abbandono e tanto altro. Oramai Via Unione Sovietica è diventato il ricettacolo di Marano. I residenti lamentano carenze igienico-sanitarie soprattutto correlate alla mancata pulizia del mercato ortofrutticolo. L’erba cresce a dismisura e proliferano insetti e batteri. Il Sindaco fa filosofia ma intanto i cittadini pagano lo scotto di un comune letteralmente assente, nonostante solleciti e segnalazioni trasmesse all’Ente e alla Prefettura di Napoli.” – così in una nota il consigliere comunale di minoranza Francesco Santoro.

“Morra aveva annunciato l’imminente conversione del mercato ortofrutticolo ad area parcheggio e invece è solo l’ennesima promessa non mantenuta. Tuttavia si segnala che, stante la presenza delle strisce blu con conseguente sosta a pagamento al corso Europa, tantissimi cittadini si riservano su Via Unione Sovietica per non pagare il grattino. Proprio per questo la viabilità impazzisce per la presenza di auto parcheggiate a destra e a sinistra della carreggiata di tantissimi non residenti. I commercianti e gli Abitanti del posto sono stremati da questo flusso anomalo di veicoli che si abbatte su un tratto di strada di appena 700 metri. Ci auguriamo interventi immediati anche se per Morra e company l’immediatezza è un concetto astratto e che non rientra nel loro vocabolario.” – conclude Santoro.













