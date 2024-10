POZZUOLI: ARRESTATO, IN FLAGRANZA DI REATO, UN UOMO IN POSSESSO DI 5,7 KG DI MARIJUANA

290 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica si comunica che la scorsa settimana, a Pozzuoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno effettuato un arresto in flagranza di reato e sequestrato 5,7 kg di marijuana.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di una mirata attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno eseguito un controllo di polizia nei confronti di un’autovettura sospetta, nel cui interno sono state rinvenute, all’interno di un pacco, numerose buste sigillate contenenti infiorescenze di canapa indiana. Il pacco contenente la droga risultava proveniente dalla Spagna e, qualora immesso sul mercato illecito, avrebbe

fruttato alla criminalità oltre 60.000 euro. Sono stati altresì sottoposti a sequestro denaro contante, per circa 400 euro, cinque telefoni cellulari, un falso documento d’identità e l’autovettura utilizzata.

Sono stati contestati il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle operazioni, l’A.G. competente ha disposto la traduzione del responsabile presso la Casa Circondariale di Poggioreale; dopo la convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Napoli, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il provvedimento eseguito – avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è stato disposto in fase di indagini preliminari e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews