Marano, strisce blu. L’opposizione in blocco denuncia: “Negata la discussione in Consiglio comunale, grave violazione”

Grave violazione dei diritti della minoranza nel Consiglio Comunale del 14 settembre 2024: negata la discussione della mozione sulle strisce blu.

Il gruppo consiliare di minoranza denuncia con forza quanto avvenuto durante la seduta del Consiglio Comunale del 14 settembre 2024, dove è stata arbitrariamente impedita la discussione della mozione sulle strisce blu, regolarmente presentata e firmata dai consiglieri della minoranza. La motivazione addotta è stata l’assenza della prima firmataria, una decisione gravemente illegittima e in contrasto con il regolamento comunale, sostenuta nonostante la premessa di un accordo tra tutti i consiglieri firmatari (ivi compresa la consigliera assente) che la mozione fosse portata al voto Il regolamento, infatti, non prevede in alcun modo la decadenza di una mozione in caso di assenza del primo firmatario. Esso stabilisce unicamente che la mozione debba essere presentata al Consiglio durante la seduta consiliare dal primo firmatario. In caso di sua assenza, nulla prevede il regolamento e certamente dal silenzio della norma non può derivare la censura della mozione. Al massimo può portare alla mancata presentazione della mozione al Consiglio con la sola lettura della stessa da parte del Presidente del Consiglio prima della messa ai voti o che la stessa venga presentata da un altro firmatario presente in consiglio, scelta di buon senso adottata in un primo momento dal Presidente del Consiglio che poi ha cambiato inspiegabilmente idea, tradendo il regolamento. L’assenza del primo firmatario, impegnato tra l’altro in altro luogo per motivi istituzionali, non giustifica in alcun modo l’interruzione del dibattito sulla mozione ritualmente presentata ed inserita all’ordina del giorno e, tanto meno, la censura della mozione stessa. Quanto accaduto durante la seduta odierna rappresenta una grave violazione del diritto alla rappresentanza democratica. Sono stati calpestati i diritti della minoranza ed è stata negata a tutti i cittadini interessati la possibilità di vedere discussa una questione di grande rilievo come quella delle strisce blu. Condanniamo fermamente questo atto antidemocratico che mina il principio del confronto e della trasparenza istituzionale. Esigiamo che vengano rispettati i diritti di tutti i consiglieri comunali e che la mozione sia regolarmente discussa, come previsto dalle norme, in una prossima seduta del Consiglio, essendo stata prontamente ripresentata, già nel corso della seduta, dal primo firmatario. Invitiamo la cittadinanza e gli organi di stampa a prendere atto di questa situazione e a unirsi alla nostra denuncia contro l’atteggiamento arbitrario e lesivo della democrazia dimostrato dalla maggioranza consiliare.

*Il gruppo di minoranza del Consiglio Comunale*