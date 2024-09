CAMPANIA: RASTRELLI (FDI), NESSUNO SFRATTO A DE LUCA, SERVE FOGLIO DI VIA

105 Visite

“Nessun avviso di sfratto a De Luca, serve il foglio di via”. Così nel corso del suo intervento alla giornata di chiusura della Conferenza Programmatica Regionale campana di Fratelli d’Italia in corso ad Avellino, il senatore napoletano del partito di Giorgia Meloni, Sergio Rastrelli.

“Il forte segnale di cambiamento, grazie al quale Fratelli d’Italia continua a crescere nel Paese – ha ricordato Rastrelli –, è la più plastica testimonianza che la strada intrapresa dal governo Meloni è quella giusta: stop all’assistenzialismo, sì agli investimenti produttivi, agli incentivi al lavoro vero e al rilancio concreto del Sud”.

“Da Avellino lanciamo un segnale chiaro e forte di questo cambiamento perché siamo stanchi e stufi dell’incapacità di governo regionale di De Luca, siamo stufi della sua mediocrità personale, siamo stufi della sua indecenza istituzionale”, ha aggiunto Rastrelli rinviando “al fallimento delle politiche regionali sulla sanità, sui rifiuti, sui trasporti e sul lavoro”.

“Mai così determinati – ha concluso il senatore napoletano di Fratelli d’Italia – siamo orgogliosamente in marcia sotto le insegne della fiamma per mettere in rete le nostre competenze, le nostre migliori energie, in un progetto di lungo respiro e a fermare e cancellare l’oscena rete di ci clientele, di interessi opachi quando non anche di compravendita di consensi”.













