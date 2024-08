Osimhen, tutto in alto mare: sfuma (per ora) il trasferimento in Arabia e ora cosa accade?

153 Visite

Doveva essere tra le prime cessioni illustri di questa estate. Ora rischia addirittura di restare al Napoli e di vivere la stagione 2024-2025 da separato in casa. Il passaggio di Victor Osimhen al Chelsea è ormai saltato, con la delegazione dei Blues al rientro in Inghilterra con un nulla di fatto tra le mani.

Momentaneamente saltata anche l’operazione con l’Al-Alhi. Il rilancio a 80 milioni preteso da De Laurentiis avrebbe compromesso l’affare con il club saudita, che intanto si è cautelata con il nome di Toney. Visite mediche e scambio di documenti in atto per il bomber inglese, che però non è stato ancora ufficializzato.

Furia Osimhen, lo scenario entro il 2 settembre

Il 2 settembre chiuderà il mercato saudita per le operazioni in uscita dall’Italia e ricucire lo strappo con il club saudita sarà un vero e proprio giallo da risolvere nel corso del weekend. Intanto Osimhen resta al Napoli e resta fuori rosa.

Il comportamento degli azzurri avrebbe compromesso il suo approdo faraonico in Arabia, generando la furia del nigeriano e del suo entourage. Il rapporto tra il bomber ed il Napoli è totalmente incrinato e, al netto di colpi (quasi impossibili) di scena, non ci sarà nessuna speranza di reintegro per Osimhen nelle rotazioni di Conte.

Come ribadito anche da L’Equipe, il nigeriano non ha alcuna intenzione di giocare un solo minuto in più con la maglia del Napoli, dopo il trattamento ricevuto dal club nella giornata di oggi.

Osimhen fuori rosa, come gestirlo al Fantacalcio

Insomma, è rottura totale tra Osimhen e gli azzurri. Un avvertimento chiaro ai fantallenatori più spericolati (e quelli ancor più speranzosi): l’ex Lille non è un profilo appetibile per le aste di settembre.













