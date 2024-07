Marijuana ingerita a soli due anni, era stata utilizzata dal papà. Fuori pericolo la piccola di Caivano

Era stata utilizzata dal papà la marijuana ingerita da una bambina di due anni, che ieri è stata ricoverata in ospedale per sintomi di un’ overdose da ingestione accidentale di sostanza stupefacente. Per fortuna, e grazie alle tempestive cure dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove l’aveva portata il papà, 31 anni, di Caivano, la piccola è stata strappata a una orribile morte. La bimba è stata sottoposta a una lavanda gastrica e alla somministrazione immediata dei farmaci antagonisti del principio attivo della cannabis, che annullano in poco tempo gli effetti nocivi per gli adulti, mentre per bambini così piccoli possono essere mortali.