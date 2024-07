Marano, cittadini inferociti: il Comune invia le bollette Tari ma le strade sono in condizioni pietose. Spazzamento ridicolo

Gentile direttore, siamo al paradosso! Sono arrivate le bollette dello smaltimento rifiuti, ma le strade, come può ben vedere, versano sempre nello stesso stato di degrado ed abbandono. Lo spazzamento è inesistente. Certo, sporadicamente si sente passare una spazzatrice ma se lo spazzino che la accompagna a piedi non la agevola, questo è il risultato. Saranno mesi che l’immondizia si accumula ed il comune cosa fa? Richiede altri soldi! La prego di evidenziare, ancora una volta, l’incompetenza dell’attuale assessore all’ambiente e della giunta comunale tutta nel controllo dell’operato delle società appaltate per qualsivoglia incarico. Certo che, come sempre, sarà sensibile alle nostre segnalazioni le auguro una buona giornata.