Marano, lo scambio tra il privato e il Comune per il condono. Ci scrivono in tanti: “La delibera 45 è imbarazzante”

Gentile direttore,

Ci soffermiamo sulla delibera n° 45 /2024 approvata dalla Giunta Morra che ha

fatto tanto scalpore e della quale se ne parla tanto in questi giorni soprattutto

grazie alla Sua testata giornalistica che l’ha portato all’attenzione dei cittadini. Tale

delibera dà indirizzo agli uffici comunali di procedere con urgenza in deroga a leggi ,

regolamenti ed atti ancora in essere approvati in passato da commissari

straordinari, in via del tutto eccezionale rispetto agli iter consolidati a condonare

uno stabile abusivo da destinare poi a scuola pubblica. Atto a dir poco imbarazzante.

In pratica, formalmente, l’Amministrazione comunale indica al Responsabile tecnico come

deve procedere per condonare lo stabile. Di fatto la Giunta comunale si ingerisce in

attività di non sua competenza e quindi commette, a nostro avviso, qualcosa di grave ma invita con l’atto amministrativo di che trattasi, il responsabile tecnico del comune a commettere a sua volta qualcosa di grave, invocando la necessità e l’urgenza e per ragioni di interesse pubblico. In pratica, per logica , già da tempo l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere al Responsabile di provvedere a individuare uno stabile in cui collocare la

scuola di San Rocco, avendo già da molto tempo i commissari disdetto il contratto

in essere con i proprietari dello stabile perché abusivo. Pare che il responsabile

però ,abbia individuato lo stabile per sistemare la scuola, ma la Giunta non ha

ritenuto tale soluzione praticabile perché non si sono quantificati i lavori da

effettuarsi e non si sono avuto certezze sui tempi di consegna dei lavori da

effettuare, tutto abbastanza strano e anomalo. Con l’atto emanato in pratica la

Giunta del Comune di Marano decide di sua sponte di concedere una corsia

preferenziale ad un privato ed in cambio il privato si impegna a sottoscrivere un

nuovo contratto di fitto del proprio fabbricato che tra l’altro non è adeguato per

ospitare una scuola pubblica. Il condono che si chiede di rilasciare sarà per civili

abitazioni e non si sa se ci sarà l’adeguamento dei locali per ospitare la scuola

pubblica e chi eventualmente si accollerà i costi dell’adeguamento o rimarrà tutto

com’era. Misteri dei misteri. Chi sa perché tutta questa telenovela? Adesso è

interessante vedere l’evolversi della situazione e cioè se il responsabile si adegua o

meno ad un atto di indirizzo molto discutibili, che in realtà sembra molto più una

vera e propria ingerenza. La domanda che sorge spontanea è che varando questa

pseudo delibera di indirizzo si intende creare un percorso nuovo per sanare stabili

abusivi che in quella zona vi sono ad iosa? Oppure si è voluto favorire solo un privato

cittadino? Ci sarà rateizzazione per tutti coloro che la richiederanno? Oppure

continuerà ad essere vigente il disposto dei commissari straordinari che consentiva

dilazioni solo in casi di comprovato disagio economico . Alla fine il Responsabile

anticorruzione del Comune che fa?

Considerato come in generale si è incanalata la situazione sia per questa ma per tante altre vicende, sicuramente tra non molto ci potranno essere delle spiacevoli sorprese . Si sta

percorrendo una strada di non ritorno e si sta facendo di tutto per arrivare ad un

ennesimo scioglimento del consiglio comunale e forse anche su questi e tanti altri

aspetti c’è lo zampino di chi sta, in modo a nostro avviso maldestro, manovrando il piroscafo.

Cittadini delusi e incazzati













