La sconfitta nel doppio con Lorenzo Sonego è servita per prendere confidenza con la terra rossa di Montecarlo. Un feeling che è già sbocciato: Jannik Sinner ha battuto in due set, in un’ora e un quarto di gioco, lo statunitense Sebastian Korda col punteggio di 6-1, 6-2













