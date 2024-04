MARANO, IL GRAN RITORNO DI EDUARDO, SUI SOCIAL IN DIFESA DEL SINDACO MORRA. “MATTEO E’ MIO FRATELLO E LO DIFENDERO’ SEMPRE”

97 Visite

L’indimenticato Rino Gaetano, anni fa, cantava “Mio Fratello è figlio unico”. Matteo Morra, sindaco di Marano, non lo è. Un fratello, seppur acquisito, ce l’ha e risponde al nome di Eduardo Simioli, l’ex consigliere comunale, imprenditore, da sempre braccio destro e “amico fraterno” del sindaco. Simioli, dopo esser finito al centro di un caos mediatico per aver partecipato ai festeggiamenti della famiglia di Angelo Simeoli (zio della moglie), assolta in primo grado in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino, si era un po’ defilato – dopo la presa di posizione del Pd (il partito del sindaco) – dall’agone politico ma era comunque presente e assiduo frequentatore degli uffici comunali, in particolare del comparto tecnico.

Pochi giorni fa, come si evince dalla pagina Facebook di Morra, Eduardo – lancia in resta – è tornato alla carica e a difendere l’operato del primo cittadino, attaccato – sulla vicenda scuola di San Rocco – da Franco De Magistris, noto esponente degli ambienti socialisti e riformisti cittadini.

Sulla nuova scuola di San Rocco, su cui anche noi tanto abbiamo scritto, sull’eventualità di nuovi espropri e e sul mancato trasferimento di parte dei bambini nel bene confiscato ai Simeoli, così come disposto dai vecchi commissari straordinari, si è consumato lo scontro tra Simioli Eduardo e Franco De Magistris.

Il Sindaco Morra ha affidato ai social il suo sfogo: “Tutti scienziati, sulla pelle dei ragazzi di San Rocco e delle loro famiglie #cosemaranesi”.

Sotto il post del Sindaco ecco la risposta del fido scudiero Eduardo Simioli: “Matteo Morra tieni pazienza. In politica contano le cose che si realizzano. Per adesso stiamo “apparando” i guai di chi li ha provocati.”

Dopo una sfilza di commenti, arriva la critica di Franco De Magistris: “Bravo Gennaro, Matteo non è capace, ha grossi limiti.”

Morra non ci sta e inserisce tre emoticons di sorriso.

Arriva la replica di Eduardo a De Magistris: “Franco de Magistris tu invece non è hai di limiti, infatti per questo parli a vanvera.”

Franco De Magistris non ci sta e ribatte: “Eduardo Simioli Eduardo, mi ero ricreduto sul tuo conto, ti avevo difeso sul video a casa di Simeoli, purtroppo devo rivedere la posizione presa. Sei un incallito uomo di potere, gli sgarri, le offese dei tuoi compagni di cordata li subisci e non ti colpiscono, beato Te.”

Replica ulteriore di Eduardo: “Franco de Magistris ce ne faremo una ragione sulle tue valutazioni. Non mi risultano offese dai miei compagni di viaggio e ne sgarri, se qualcuno lo ha detto a te in privato è un problema suo. Matteo è mio fratello e lo difenderò sempre”.

Insomma, parafrasando una celebre scena di un grande film, Miseria e Nobiltà, potremmo azzardare anche un “Matteo me frat a me”….













