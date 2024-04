SALTA CONSIGLIO COMUNALE A NAPOLI. ACAMPORA (PD) A FDI: “CON QUESTA  OPPOSIZIONE MAGGIORANZA SOLIDA FINO AL 2026”

121 Visite

“I toni esasperati degli esponenti di Fratelli d’Italia circa un

presunto destino segnato dell’amministrazione Manfredi dopo il mancato

consiglio comunale di oggi, fanno capire perché l’attuale maggioranza

progressista a Napoli andrà avanti sempre più forte e più unita fino

alla scadenza naturale della consiliatura. E do loro un consiglio: non

credo che un’opposizione semplicemente populista, che non fa mai

controproposte ma chiede sempre e soltanto dimissioni, possa dare

credibilità e voti in un qualche futuro a questa classe dirigente”.

Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico

nel consiglio comunale di Napoli.

“I fatti di oggi sono sicuramente degli incidenti imprevisti, ma non

tali da pregiudicare un corso politico che – diversamente da quanto

sta accadendo con il governo di Fratelli d’Italia a Roma – stanno

rimettendo in piedi un territorio e i suoi servizi, stanno facendo

ripartire gli investimenti risanando i conti – aggiunge Acampora –

consapevoli di questa responsabilità daremo prova di maggiore

compattezza nelle prossime riunioni del consiglio, indispensabili per

approvare il bilancio e la nota di aggiornamento del documento unico

di programmazione, che rappresentano una nuova tappa nella riduzione

del debito e nel rilancio dei servizi”

Gennaro Acampora

Capogruppo PD Comune di Napoli













