Marano. Fanelli e De Stefano contro De Magistris: “Solito arrogante, il problema non è il tavolo tecnico sugli scavi ma la modalità di richiesta di Carandente al Sindaco”

Recentemente, il consigliere De Magistris ha dato una sua interpretazione affrettata di un articolo pubblicato dai consiglieri Salvatore De Stefano e Stefania Fanelli riguardo alla richiesta scritta avanzata dall’assessore Carandente al Sindaco, riguardante l’istituzione di un tavolo tecnico con le società che effettuano gli scavi per la fibra ottica. Più volte Fanelli e De Stefano hanno denunciato che occorre predisporre un opportuno regolamento in linea con il decreto scavi. Le condizioni in cui viene lasciato il manto stradale sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna applicare un regolamento a cui le società devono assolutamente attenersi. Chi governa la città ha il compito di predisporre atti di indirizzo politico, a cui seguono poi atti amministrativi, per risolvere a monte le questioni. Inoltre non si comprende perché il tavolo tecnico anziché chiederlo non lo si promuove? Perché la segretaria comunale e non il responsabile di settore? Con il suo noto atteggiamento arrogante, che ha caratterizzato molteplici interventi in consiglio comunale, De Magistris ha trascurato di approfondire adeguatamente il contenuto dell’articolo in questione.

La critica principale rivolta al consigliere De Magistris riguarda la sua mancanza di comprensione del testo, focalizzandosi in maniera superficiale sul tavolo tecnico in sé, trascurando invece l’aspetto cruciale della richiesta scritta. Come evidenziato dai consiglieri De Stefano e Fanelli, il punto nodale non risiedeva tanto nell’istituzione del tavolo tecnico, ma piuttosto nella modalità con cui l’assessore Carandente ha scelto di inoltrare la richiesta al Sindaco. Infatti, il ruolo di un assessore prevede non solo la partecipazione attiva alla gestione degli affari comunali, ma anche la capacità di instaurare rapporti diretti con il Sindaco e gli altri organi decisionali. La richiesta scritta, seppur formale, può essere interpretata come un segnale di inefficienza nel coordinamento tra gli organi stessi.













