I leader europei sbeffeggiavano Conte”: gli aneddoti di Juncker. “Ecco come iniziava i discorsi…”

Giuseppe Conte finì per infastidirci”. Aveva un ego smisurato. In un colloquio con il Sole 24 Ore Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione europea, si è lasciato andare ad aneddoti e opinioni sui leader che in 40 anni di politica europea ha incontrato. Non lusinghiero il ricordo del leader del M5s all’epoca primo ministro, di cui Junker traccia un profilo non lusinghiero ma molto molto esilarante. Insomma, fa capire quanto fosse preso in giro in virtù di un modo di fare messo poi alla berlina da tutti gli altri primi ministri. L’ex presidente della Commissione Ue, infatti, ricorda Conte così: “Al Consiglio europeo iniziava sempre i suoi interventi dicendo: “Io in quanto professore di diritto internazionale devo dirvi…”.

“Anche se l’uomo ci piaceva, finì per infastidire gli altri leader”. L’atteggiamento da primo della classe gli si ritorse contro. “Tanto che il premier svedese Stefan Löfven cominciò i suoi interventi allo stesso modo: “Io in quanto idraulico devo dirvi…”. E lo stesso faceva il premier bulgaro Bojko Borisov: “Io in quanto pompiere devo dirvi…”. Tutto ciò era molto divertente”. Insomma, Conte suscitava l’ilarità. Un ritrattino godibilissimo che certo scuoterà l‘ego sconsiderato dell’ex premier in pochette.













