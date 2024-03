Napoli Montesanto: Borseggiatori e mezzi pubblici. Carabiniere libero dal servizio evita il furto

100 Visite

Un carabiniere libero dal servizio della stazione Napoli San Giuseppe è a passeggio per la città quando decide di recarsi a Piazza Montesanto per prendere la metro. In quegli istanti quando la gente passeggia velocemente per tornare a casa o andare altrove, tra le chiacchiere di ragazzi o la musica riprodotta dalle cuffie nelle orecchie, il carabiniere non dimentica il proprio lavoro e nota un movimento sospetto. La mossa è fulminea ma non passa inosservata: un uomo prende uno smartphone dalla tasca di un passante. Il militare immediatamente interviene e il pickpocket tenta la fuga. La corsa dura un centinaio di metri ma il militare blocca l’uomo e lo arresta. Lo smartphone viene recuperato e restituito al legittimo proprietario. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare anche un coltello a serramanico. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di furto con destrezza e di porto di oggetti atti ad offendere.

L’arrestato: Alfonso Buonadonna, nato Napoli 31 ott 1971













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews