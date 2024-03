Il piano dell’Ue per preparare i cittadini alla guerra: “Necessaria una risposta militare-civile rafforzata”. La bozza sul tavolo dei leader

Sono queste le frasi allarmanti su cui discuteranno oggi i leader seduti al tavolo del Consiglio europeo: un vertice di guerra in cui si voterà l’utilizzo dei profitti straordinari degli asset russi congelati per mandare altre armi all’Ucraina. Sul tavolo però finiranno anche le frasi del presidente francese Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi era arrivato a ipotizzare l’intervento di soldati europei in territorio ucraino, salvo poi fare una parziale retromarcia. Un intervento diretto di soldati europei però non è più un’ipotesi da scartare a prescindere, non solo per Macron. Hanno un effetto diverso, dopo aver letto la bozza delle conclusioni, anche le parole pronunciate solo due giorni fa proprio dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: “Se vogliamo la pace prepariamoci alla guerra“.