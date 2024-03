Mugnano, piantato un ulivo nel ricordo del Carabiniere Salvatore Nuvoletta ucciso dalla camorra nel giardino della Scuola Illuminato-Cirino

Quest’oggi, nel ricordo delle vittime innocenti della mafia, presso la sede della Scuola Illuminato-Cirino in Via Pavese, ha ricordato il carabiniere Salvatore Nuvoletta, vittima innocente della camorra. In occasione di questa significativa giornata, è stato piantato nel giardino della scuola un ulivo. Presenti il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, il vice sindaco Anna Iorio, il dirigente scolastico Raffaele Romano, il consigliere regionale Giovanni Porcelli, l’ispettore di polizia di Stato Fortunato Nuvoletta, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e i familiari del carabiniere Nuvoletta.