MARANO E QUARTO, SEQUESTRATO ARSENALE DI ARMI E PUGNALI DI GUERRA: ARRESTATO UN 33ENNE

QUARTO E MARANO: Armi e pugnali da guerra, nel bilancio anche un mitragliatore. Ennesimo sequestro dei Carabinieri. Armi, droga, proiettili. L’elenco non finisce mai e ogni giorno aggiunge una pagina. A firmare il sequestro di oggi i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, gli stessi a stringere le manette ai polsi di un 33enne di Marano, già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato 2 pistole, 1 mitragliatore, 3 fucili, 6 pugnali, una carabina ad aria compressa e munizioni di vario calibro.

Le armi erano una Bruni modificata e una Beretta 98FS, entrambe con matricola abrasa. Una mitragliatrice Uzi calibro 9, un fucile a pompa calibro 12 e uno monocanna ad avancarica. Nascosti anche 6 pugnali da guerra e una canna di fucile Beretta. Molte delle armi erano occultate in un contenitore di plastica interrato nel giardino. Durante il servizio, i carabinieri hanno eseguito un’altra perquisizione in un appartamento in via Campana, nel comune di Quarto. Denunciato in stato di libertà un 23enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio.

In casa 10 grammi di hashish, 3 di marijuana e un bilancino di precisione.

Poco lontano dall’abitazione del giovane, in aree comuni, i militari hanno rinvenuto anche una Beretta calibro 9 con matricola abrasa e quasi 80 proiettili di vario calibro.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue. Il 33enne, arrestato per detenzione illecita di armi, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













