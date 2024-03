Marano, via Ranucci nel caos, il consigliere Santoro attacca il Sindaco Morra: “Residenti pronti a manifestare, vivono da sepolti in casa”

445 Visite

“Da oggi scopriamo che sul territorio di Marano vige l’anarchia, il rispetto delle regole e la legalità sono pura utopia. In via Ranucci, i residenti sono sull’orlo di una crisi e sono pronti a manifestare duramente contro l’amministrazione comunale retta e guidata dal Sindaco Morra. – è quanto dichiara in una nota Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza.

“Anzi forse sarebbe meglio dire: la legalità e il codice della strada si applica a fasi alterne. La polizia municipale ha intimato ai residenti di non sostare più l’auto nei pressi del tratto di strada chiuso al traffico mentre commercianti, clienti e cittadini qualunque, possono sostare? Lo scenario di stamattina è davvero drammatico – prosegue Santoro – auto in sosta che impediscono la circolazione, auto che ostruiscono la carreggiata, insomma di tutto di più. E se un’ambulanza dovesse malauguratamente raggiungere l’edificio scolastico per soccorrere un bambino, cosa deve fare? Prendere il volo?”

“Questi signori al comune lo sanno che si stanno prendendo una grossissima responsabilità. Morra in qualità di capo della Polizia Municipale e Varriale in qualità di delegato come gestiscono il corpo dei vigili? Sicuramente in questo modo si creano delle grosse disparità di trattamento che influiscono negativamente sulla sfera emotiva del cittadino. E poi quando arriveranno soluzioni per la riapertura del tratto di strada. I residenti di Via Ranucci vivono da sepolti in casa. Un’amministrazione seria di questo dovrebbe preoccuparsi e non – conclude Santoro – di organizzare convegni di mera facciata, festicciole, feste del torrone, della “melenzana sott’olio” o del caciocavallo. Siamo seri. Sindaco se ci sei batti un colpo.”













