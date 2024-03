San Giorgio a Cremano. Centinaia di pannelli con frasi motivazionali, disegni e storie dedicate alle donne inondano la citta’ in una mostra itinerante realizzata dagli studenti

68 Visite

Mese di eventi dedicati alle Pari Opportunità, si è aperto con la mostra itinerante a cielo aperto realizzata attraverso piccole opere d’arte, disegni e storie dedicate alle donne, realizzate e affisse in strada e nelle ville dagli studenti del territorio.

Centinaia di pannelli con scritte e con i disegni delle donne che hanno segnato la storia del mondo, sono stati apposti in Piazza Troisi, via De Lauzieres, piazza Carlo Di Borbone, Villa Falanga, Villa Vannucchi e Villa Bruno e vi resteranno fino al 31 marzo in una sorta di mostra itinerante e cielo aperto. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la partecipazione dei centinaia di studenti appartenenti agli istituti comprensivi della città e alle scuole superiori IIS Scotellaro e ITI Medi, sono stati il segnale della volontà comune di condividere una vera uguaglianza di genere e condannare ogni forma di violenza e abuso contro le donne.

“Il risultato è sorprendente – ha detto Giorgio Zinno – ma l’aspetto più bello è stato la partecipazione gioiosa degli studenti impegnati prima nella realizzazione dei pannelli e poi in marcia per esporli in città. Leggere i loro pensieri, vedere le loro opere d’arte e condividere tanta partecipazione è il segnale che insieme stiamo facendo un buon lavoro: mondo scuola, istituzioni, società civile.

Il prossimo appuntamento è il 9 marzo alle 21.00 con la commedia teatrale incentrata sulle donne, interpretata dall’attrice Daniela Ioia, in Fonderia Righetti e poi l’11 marzo in piazza Carlo di Borbone dove dalle 9.00 alle 12.00 sarà presente il Camper della Polizia di Stato per la campagna “Questo non è amore”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews