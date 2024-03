Giugliano, choc nella casa alloggio per vittime di violenze: abusate dall’educatore

L’accusa da cui dovrà difendersi è tra le più ignobili registrate nel corso degli ultimi anni: avrebbe violentato due ragazzine (una appena 18enne, l’altra minorenne) che gli erano state affidate come operatore all’interno di una casa alloggio che ospita le giovani vittime di violenze e abusi sessuali. Un brutto risveglio per utenti e educatori di una casa alloggio di Giugliano, che ospita persone (in gran parte minorenni) vittime di abusi. È di ieri la notifica di una misura cautelare di arresti domiciliari a carico di L.P., 29 anni, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale a carico di due ospiti della struttura. Le due ragazze state sottratte dai giudici a contesti familiari e relazionali difficili. La prima era stata costretta a subire gli abusi in casa; la seconda era stata vittima di violenze esercitate da un branco di periferie. Entrambe sarebbero state costrette a subire violenze e minacce da parte dell’operatore finito ieri agli arresti domiciliari.