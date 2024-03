254 Visite

In Toscana le forze dell’ordine sono alla ricerca del neonato portato via dal reparto di terapia sub intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Pisa mercoledì scorso, il 28 febbraio. Il piccolo, nato il 21 febbraio, ha bisogno di cure. Il padre di origine straniera che lo ha portato via dalla struttura ha minacciato un infermiere che cercava di fermarlo prima di consegnarlo a un conoscente













