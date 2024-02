Marano. 3 uomini sospetti scrutano un palazzo di Corso Europa, un residente li allontana: scatta l’allarme topi d’appartamento

237 Visite

Tre uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni sono stati allontanati da un condiminio di Corso Europa a Marano, in cui da almeno 3 giorni si recavano, apperentemente senza motivo.

Uno dei condomini insospettivo dall’atteggiamento dei 3 ha chiesto chi cercassero all’interno del palazzo. In prima battuta gli uomini hanno tentennato e poi hanno indicato il nome di una persona che però non abita all’interno della struttura.

Secondo una prima ricostruzioni e stando a quanto ha riferito dal cittadino che si è immolato nei 3 soggetti potrebbe trattarsi di topi d’appartamento, pronti a scegliere la preda più proficua. Al momento non vi è certezza che si trattasse di possibili ladri ma nell’ultimo periodo a Marano sta capitando davvero di tutto. In Via Unione Sovietica diverse settimane fa una coppia di coniugi è stata prima picchiata e poi i ladri hanno svaligiato l’abitazione. Per non parlare degli innumerevoli furti di auto, scooter e di una tentata rapina ai danni di uomo, finito poi in ospedale dopo aver ricevuto diverse coltellate. Resta il fatto che la visita di quegli uomini all’interno del palazzo evoca possibili scenari delinquenziali.













