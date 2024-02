Processo Impagnatiello, le chat tra Giulia (avvelenata dall’ex compagno) e la madre: “Lo stomaco mi ha ucciso”

156 Visite

Ieri sono stata abbastanza bene, a parte il bruciore di stomaco, stanotte invece lo stomaco mi ha ucciso». Così scriveva in chat Giulia Tramontano a sua madre, il 19 dicembre 2022, quando già Alessandro Impagnatiello, stando alle indagini della Procura di Milano, stava tentando di avvelenarla con veleno per topi e altre sostanze.

Quel messaggio, così come molti altri elementi in gran parte già emersi, tra cui appunto le chat acquisite dai telefoni e le ricerche effettuate sul web dall’ex barman, è stato depositato dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo dopo l’udienza di due giorni fa del processo a carico del 30enne, reo confesso per aver ucciso, il 27 maggio scorso, la fidanzata incinta di sette mesi, tentando poi di bruciare il corpo e facendolo ritrovare dopo quattro giorni.













