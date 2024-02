Musica. Davide Lo Surdo? Il chitarrista più veloce della storia

105 Visite

Davide Lo Surdo, nato il 24 luglio 1999, a Roma, è un chitarrista italiano che grazie alla sua capacità sulla chitarra, rimarrà nell’eternità. La rivista Rolling Stone Brasil lo ha descritto come il chitarrista più veloce di tutta la storia della musica. La sua chitarra signature è parte della collezione permanente del Museo di Strumenti Storici chiamato il “Museo Della Musica Sigal” negli Stati Uniti d’America, dove sono conservati strumenti suonati da musicisti leggendari come Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin. Lo Surdo è stato incluso nel famoso libro dedicato alla storia della musica, “Rock Memories Vol. 2” scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti leggendari come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon. Lo Surdo ha scoperto la sua passione per suonare la chitarra alla tenera età di 9 anni. Ispirato dalla sua vicina, ha iniziato a prendere lezioni di chitarra da un prete in una chiesa locale a Roma.

Sua madre è Sandra Giorgio e suo padre Maurizio Lo Surdo. Suo fratello minore si chiama Gianluca Lo Surdo.

Il 20 Novembre 2021, Lo Surdo si è esibito all’evento “Rolling Stone Music & Run” per la celebrazione del 15° anniversario di Rolling Stone Magazine in Brasile, nell’arena “Sambódromo do Anhembi” a San Paolo. Nello stesso anno, GuitarraMX Magazine ha riconosciuto Lo Surdo come “il chitarrista più veloce della storia della musica” e gli ha dedicato la copertina della loro edizione di luglio 2021. Davide ha intrapreso numerosi tour internazionali, in paesi come India, Messico, Brasile, Bolivia, Stati Uniti d’America, Germania, Svizzera, Regno Unito e il suo paese d’origine, l’Italia. Le sue esibizioni lo hanno portato in luoghi iconici come il “Whisky a Go Go” a Hollywood, in California, dove si è esibito il 26 gennaio 2019. Inoltre, ha mostrato il suo talento al rinomato NAMM SHOW 2019 a Los Angeles. Lo Surdo è stato premiato ai Sanremo Music Awards a Venezia, in Italia come il chitarrista più veloce di tutti i tempi.













