Casavatore. Incendi e furti: si teme il racket delle estorsioni. I commercianti protestano sui social e fanno appello al Prefetto di Napoli.

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in piazza Gaspare di Nocera a Casavatore per l’incendio di un salone da parrucchiere. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Le cause sono verosimilmente accidentali, sarebbero riconducibili ad un corto circuito, secondo quanto riferito dai militari. Stessa cosa alla pizzeria e ristorante il “Re Leone” in via Campanariello. Anche in questo caso le fiamme sarebbero divampate, secondo i denuncianti, a causa di un corto circuito. Gli strani incendi, però, non si sono fermati e proprio l’altro ieri notte, è stata data alle fiamme una vettura in via S. Tenente Esposito. Nel cuore del centro vecchio di Casavatore. Senza contare l’incendio di qualche mese fa in un ristorante della zona e i furti ai danni di attività commerciali. Insomma, anche Casavatore sul cui territorio resta egemone il clan Ferone (costola degli Amato-Pagano), è finita al centro di un onda criminale incontrollabile e incontrollata.

Vincenzo Angrisani













