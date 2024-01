MARANO, SETTE MESI DI MORRA: DALLE STRADE NON APERTE AGLI ANNUNCI SUL CIMITERO. I SILENZI SULL’AREA PIP E GALEOTA

156 Visite

Sette mesi di nulla o quasi, almeno su diversi fronti. Erano state paventate e annunciate imminenti riaperture di strade, ma ad oggi nulla si è visto né sul fronte del corso Vittorio Emanuele né tanto meno di via Vallesana e nulla, come previsto, per via Ranucci.

Consegna loculi cimitero idem: solo annunci e nient’altro. Il traffico è impazzito, vigili in strada pochissimi e niente si è fatto per risolvere la grana del comandante del comparto. Si è deciso che deve essere il capitano De Luca o si vuol dare di nuovo fiducia a Ferriello? Per farlo, eventualmente, bisogna proporre ricorso al Consiglio di Stato.

Sette mesi di silenzi sull’area Pip e il suo destino, sul Galeota (abusivo) – che tanto interessava al Pd quando era a sostegno di Visconti, ma ora silenzio tombale. Sette mesi di silenzi sulla questione della scuola, ubicata in una proprietà privata, di via San Rocco. Sappiamo che ci sono problemi e possibili sfratti a fine anno, ma tutto tace. Sette mesi di nulla per lo sgombero o rifacimento procedure di beni abusivi, palazzina Polverino in primis di via Sant’Agostino, ancora occupati.

Sette mesi di nulla o quasi per il rifacimento delle strade. Sette mesi di consueti problemi idrici, nonostante la comunicazione di svariati interventi. Sette mesi di scelte assurde sul fronte giunta con nomi, che a tanti, hanno fatto accapponare la pelle. Che vi siano gravi problemi di personale e di risorse finanziarie è stranoto, ma ormai tutti sono stufi di sentirlo raccontare. Da questa giunta ci si aspettava ben altro, almeno in questa fase.













