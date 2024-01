Marano. I Simeoli festeggiano l’assoluzione con una diretta Facebook: tanti volti noti all’evento

856 Visite

La famiglia Simeoli ha festeggiato ieri, in un noto ristorante del territorio, l’assoluzione dell’imprenditore Angelo e dei suoi figli, tutti imputati in un processo per concorso esterno con il clan Polverino ed intestazione fittizia di beni. Tra i presenti, come si evince da una diretta Facebook pubblicata nella giornata di ieri e quindi visibile a tanti, figurava anche l’ex consigliere comunale Eduardo Simioli, nonché primo sostenitore, durante la campagna elettore, e uomo di fiducia dell’attuale sindaco di Marano Matteo Morra. Anche alcuni commercianti della città hanno preso parte all’evento. C’era anche Renato Simeoli, figlio di Angelo, assolto nel processo con il padre ma condannato ieri a 3 anni e 6 mesi per la vicenda di Villa Borghese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews