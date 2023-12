Di Fenza: “Io espulso da Centro Democratico? Metodi fascisti e contenitore vuoto: felice di uscire”.

391 Visite

“Apprendo da un comunicato stampa della segretaria nazionale di Centro Democratico di cui non ricordo il nome, di non far più parte del partito. Bene. Nel prendere atto del metodo fascista nel comunicare l’espulsione dell’unico consigliere regionale in Italia del partito, rispondo con un sospiro di sollievo. Era da tempo che non mi sentivo più libero di esprimere il mio pensiero politico”.

Pasquale Di Fenza, consigliere regionale della Campania, affida ad una nota la replica alla notizia della sua espulsione dal Centro Democratico.

“Ho aderito a Cd – sottolinea Di Fenza – con l’intento di costruire da zero un partito a forte vocazione riformista e di area moderata di centrosinistra. Mi sono ritrovato invece nel corso di questa esperienza in un contenitore vuoto e senza alcuna linea politica, fatto di una cerchia ristretta di persone che da Roma ponevano solo veti senza nessun confronto. Uno per tutti, l’ostilità al terzo mandato del presidente De Luca”.

“Il lavoro fatto quest’anno – conclude Di Fenza – non va sprecato, andremo avanti con tutti i consiglieri comunali, municipali, assessori vicini alla nostra idea di Res Publica”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews