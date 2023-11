Juniores regionale, l’Atletico Marano espugna il campo del Procida

93 Visite

L’Atletico Marano si impone (4-2) sul campo del Procida. Questa volta la compagine allenata da mister Bocchetti, iscritta al campionato Juniores regionale, sono riusciti a concretizzare e a portare a casa i tre punti che, per un pizzico di sfortuna e imprecisione, non erano riusciti a conquistare nelle precedenti occasioni. Gare giocate alla pari con corazzata come Real Forio e Campania Puteolana. A Procida hanno timbrato il cartellino Francesco Esposito (tripletta) e Michele Napolano.













