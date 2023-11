Pallanuoto, l’Aktis Acquachiara è pronta al debutto in campionato: domani alla Scandone il derby con l’Ischia

72 Visite

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

Si torna in acqua per iniziare a fare sul serio, si respira aria di punti pesanti. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 12:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, l’Ischia Marine Club. La società ha deciso di rimarcare, con ancora più convinzione, la scelta dei giovani nella convinzione che questa sia la strada da percorrere per la costruzione di un futuro stabile e duraturo. Ciro Alvino e Matteo Aiello sono le chiocce di un gruppo che ha confermato buona parte del roster dello scorso anno e sostituito i partenti con i giocatori provenienti dall’Under 18, atleti che avranno così l’irrinunciabile opportunità di potersi misurare con un campionato senior. L’unico volto nuovo è quello di Matteo De Florio, talentuoso attaccante di proprietà del Circolo Nautico Posillipo che nella scorsa annata si è ben comportato proprio con la calottina gialloblu. L’auspicio è quello di poter partire nel migliore dei modi ma è ragionevole pensare che la prima fase del torneo possa rappresentare un periodo di assestamento nel quale prendere confidenza con la categoria, assimilare gli automatismi e capire la differenza di ritmo a cui si viaggia in massima serie. La squadra lavora intensamente da due mesi a questa parte per farsi trovare pronta per la partenza anche perché la filosofia non si sposta di un millimetro: si entra in acqua per vincere e per imporre il proprio gioco. L’Ischia ha operato un’autentica rivoluzione sul piano tecnico con l’avvento in panchina di Gennaro Mattiello con un roster rinnovato e ringiovanito che ruota intorno ai senatori Mimmo Mattiello, Saviano e Barberisi. Alla vigilia mister Fasano presenta così l’incontro: “Domani ci aspetta una partita impegnativa come saranno tutte quelle di quest’anno. Abbiamo rinnovato il roster in maniera significativa inserendo tanti giovani, ci vorrà tempo per amalgamare il gruppo e sicuramente miglioreremo di partita in partita. Affrontiamo l’Ischia che ha un roster di tutto rispetto, ha cambiato allenatore ed ha grande entusiasmo tra le sue fila. Mi aspetto una partita aperta. Noi giocheremo a viso aperto come siamo abituati a fare. Mi sento di dire che in queste partite non abbiamo la pressione del risultato ma sono test che ci servono a capire a che punto siamo con il lavoro e quali sono gli aspetti su cui migliorare”.













