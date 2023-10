Asia a Napoli lettera di encomio a Stefania Scala, operatrice che raccolse i soldi caduti a turista a via Toledo

84 Visite

“Pulivo il marciapiedi fuori dalla Galleria Umberto, quando ho visto un mazzetto di soldi cadere a una persona. Mi sono avvicinata dicendogli dei soldi caduti”. Così Stefania Scala, giovane operatrice assunta da Asia ad aprile dopo l’ultimo concorso, racconta l’episodio che le è valso un plauso da parte dell’azienda che si occupa della pulizia di Napoli.

L’episodio è avvenuto il 20 settembre a via Toledo, la strada che Scala pulisce il pomeriggio da alcuni mesi: “era un pomeriggio come gli altri – racconta – di lavoro faticoso ma che dà soddisfazione pulendo via Toledo per i napoletani e i turisti. Improvvisamente vidi il denaro cadere proprio davanti ai miei occhi e avvisai l’uomo, era un turista che viene dal nord Italia. Mi ha detto grazie ed è andato via. Forse era colpito da quanto avvenuto. Intanto un collega che aveva visto la scena si è avvicinato a me facendomi i complimenti. Dopo qualche minuto è tornato il turista, mi ha ringraziato ancora e mi offriva dei soldi. Gli ho detto di no, di stare tranquillo. Mi ha raccontato che l’avrebbe subito raccontato ai suoi amici, molti dei quali sapendo che sarebbe venuto a Napoli gli avevano consigliato di stare attento alle rapine, parlavano male dei napoletani mi ha detto e invece lui avrebbe loro portato subito il racconto di un fatto che li smentisce. Questo è il miglior ringraziamento per una Napoli che lavora”. La 27nne prosegue il suo lavoro dopo aver ottenuto una lettera di encomio di Asia consegnata dall’amministratore unico dell’azienda Domenico Ruggiero e dai direttori di Asia Carlo Lupoli e Benino Maddaluno. L’azienda nella lettera scrive “l’apprezzamento dell’azienda per la professionalità e l’impegno dimostrato durante l’impegno della sua mansione”. “E’ bello – spiega Stefania Scala – proseguo il mio lavoro in centro, zona importante per la città. Ora però ho fatto richiesta da un po’ di passare alla raccolta notturna, mi piace fare quella esperienza della raccolta in camion in giro per la città”.

Il lavoro di Asia intanto prosegue anche con i nuovi assunti e i nuovi mezzi arrivati, come ha sottolineato oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella sua conferenza stampa di bilancio della propria amministrazione. “La nostra forza quotidiana – spiega Ruggiero – ci viene data dai risultati che il Comune sta ottenendo in tutti i settori di lavoro concreto sulla città. Noi di Asia sentiamo la forte responsabilità che abbiamo nei confronti della città e dei cittadini e continuiamo con grande impegno”.













