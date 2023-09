QUALIANO: 2500 sigarette di contrabbando  e 2800 euro in contante. Carabinieri arrestano 54enne e denunciano 48enne

71 Visite

50 chili di sigarette di contrabbando in auto. 5 scatoloni carichi di 2500 pacchetti di “bionde” di manifattura illecita.

Questo il bilancio del sequestro eseguito dai Carabinieri della stazione di Qualiano durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato più volte la stessa auto transitare in via Palumbo. Raggiungeva un altro veicolo e poi ripartiva. Una sorta di staffetta che ha incuriosito e convinto i carabinieri ad andare a fondo.

Bloccati entrambi i conducenti, i militari hanno rinvenuto le sigarette in un’auto e 2800 euro, custoditi nelle tasche dell’uomo che faceva da staffetta.

In manette Massimo Mazzola, portato in carcere in attesa di giudizio.

Per il 48enne trovato col denaro, una denuncia.

Dovranno rispondere di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

MAZZOLA MASSIMO, NATO NAPOLI 03.07.1969













