Ambito N16 di Melito vicino al commissariamento. Il vertice con la Fortini, presenti i sindaci e il consigliere regionale Di Fenza

224 Visite

L’ambito sociale N16 verrà commissariato. È questa l’intenzione di massima della regione Campania. A dirlo ieri l’assessore al welfare Lucia Fortini nel corso di una riunione con i sindaci, i tecnici dei comuni di Calvizzano, Mugnano e Qualiano accompagnati dal consigliere regionale di Marano Pasquale Di Fenza. Il tavolo di confronto fu richiesto proprio dai primi cittadini dopo che il comune di Melito aveva rinunciato ad assurgere al ruolo di comune capofila dell’ambito sociale N16. Sarebbero troppe le difficoltà nella gestione della macrostruttura, tra l’altro indicate, proprio dal commissario straordinario di Melito Francesco Antonio Cappetta in atto di indirizzo emanato con i poteri del consiglio comunale. I commissari, che saranno nominati a breve proprio dalla Fortini, guideranno l’ambito sociale N16 nei prossimi mesi e provvederanno alla trasformazione dello stesso in azienda consortile per garantire maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi sociali. Numerose sono le inadempienze dell’ambito N16, in particolare si segnalano numerosi decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, provenienti dalle numerose cooperative che attendono il pagamento delle prestazioni erogate a partire dal 2019 e la mancata approvazione del piano sociale di zona. La regione Campania da diversi anni ha fatto pressione sugli ambiti affinché si trasformassero in azienda consortile ma allo stato attuale pochi si sono adeguati. I comuni di Melito, Calvizzano, Mugnano, Villaricca e Qualiano avevano, nei scorsi mesi, approvato nei rispettivi consigli comunali lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Poi dopo le dimissioni dell’ex sindaco Luciano Mottola l’iter ha subito una brusca frenata. I sindaci Pirozzi, Sarnataro e De Leonardis hanno condiviso la proposta dell’assessore Fortini e l’hanno ringraziato per la disponibilità e la determinazione mostrata nel voler risolvere le problematiche dell’ambito N.16. La triade commissariale, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere guidata da un top manager esperto di ambiti sociali e composta da un componente dell’avvocatura regionale e da un funzionario interno ai comuni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews