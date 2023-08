Non solo Osimhen, forse anche Zielinski rinnova

85 Visite

Le premesse che potesse essere un calciomercato turbolento in casa Napoli c’erano tutte, ma anche i colpi di scena sembrerebbero non mancare. Pareva ormai certo un addio piuttosto indigesto da parte di Piotr Zielinski, pronto ad accasarsi all’Al Ahli per 16 milioni di euro: al contrario, un dietrofront improvviso, forse anche su spinta familiare, avrebbe stoppato il rilancio degli arabi.

Una clamorosa permanenza potrebbe essere più vicina, così come un rinnovo a ribasso, su cui ancora dovranno ricominciare le trattative, ma arrivati a questo punto del calciomercato, tutto potrà divenire maggiormente sbrigativo. Oltre a Zielinski, poi, il Napoli è impegnato sul fronte Gabri Veiga, pista che non è intenzionata a mollare, anche nel caso della presenza del polacco. Giorni caldi per De Laurentiis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews