Da rifiuto a risorsa. Nel Comune di Bacoli installati gli “Esobox Runner” e gli “Esobox Bike” per trasformare scarpe sportive e pneumatici delle biciclette in pavimentazione per parchi giochi e piste di atletica.

Realizzare pavimentazioni anticaduta per aree giochi per bambini e piste d’atletica riciclando scarpe sportive usurate e camere d’aria e pneumatici di biciclette. Accade a Bacoli, dove l’amministrazione comunale e la società di igiene urbana Flegrea Lavoro hanno messo in campo una nuova iniziativa “rifiuti- zero”. Dalla scorsa settimana, in particolare, su tutto il territorio comunale sono stati installati gli “Esobox Run”(dove si potranno buttare le scarpe da ginnastica) e gli “Esobox Bike” (dove si potranno buttare le camere

d’aria e i pneumatici delle biciclette) a disposizione dei cittadini che potranno contribuire a rendere la loro comunità ancora più all’avanguardia dal punto di vista del riciclo e della sostenibilità. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Eso Recycling, si pone l’obiettivo di promuovere il “ciclo del riutilizzo” negli ambiti sportivi, ricreativi, ludici, scolastici e commerciali. Parole di soddisfazione da parte dell’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro Spa, Valentina Sanfelice di Bagnoli che sottolinea come questo “sia ulteriore passo verso una città più green e con una forte cultura del riutilizzo. Il tutto anche grazie alla sinergia tra enti territoriali, come ad esempio con l’EAV per la stazione di Torregaveta”.

Parole di soddisfazione anche da parte del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, e dall’Assessore con delega alla Flegrea Lavoro, Rosaria Di Meo, che sottolineano come con questa iniziativa “si rafforza l’impegno della città a tutela dell’ambiente, del riuso e dell’economia circolare, con il chiaro obiettivo di produrre meno rifiuti possibili e di ricavarne ricchezza e utilità, evitando di considerare il rifiuto solo come qualcosa di cui liberarsi”. Di seguito la lista delle postazioni dove è possibile trovare le “Esobox Run” e le “Esobox Bike”:

– ESOBOX RUN

1. PRO LOCO CITTA’ DI BACOLI VIA MISENO (VILLA “FALCONE E BORSELLINO”)

2. ECOCENTRO – SEDE FLEGREA LAVORO – VIA CUMA 232

3. PARCO CERILLO

4. STADIO TONY CHIOVATO (VIA CASTELLO)

5. PARCO VANVITELLIANO – GUARDIOLA VIGILANZA (PIAZZA ROSSINI)

– ESOBOX BIKE

1. COMUNE DI BACOLI – SEDE VIA GAETANO DE ROSA

2. STAZIONE EAV TORREGAVETA – PIAZZA SERVILIO VATIA

A partire dal prossimo 11

settembre saranno inoltre presenti

ulteriori “Esobox Run” presso i seguenti plessi scolastici:

1. SCUOLA PAOLO DI TARSO – PLESSO GUGLIELMO MARCONI (PIAZZA MARCONI)

2. SCUOLA PAOLO DI TARSO – PLESSO CENTRALE (VIA RISORGIMENTO)

3. SCUOLA PAOLO DI TARSO – PLESSO BAIA (VIA LUCULLO)

4. SCUOLA PLINIO IL VECCHIO – PLESSO CENTRALE (VIA FUSARO)

5. SCUOLA PLINIO IL VECCHIO – GRAMSCI – PLESSO GRAMSCI – VIALE OLIMPICO













