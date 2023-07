Reddito di cittadinanza, a 169mila famiglie arrivato sms di sospensione. Proteste a Napoli

510 Visite

L’Inps ha inviato oggi, venerdì 28 luglio, gli sms con cui comunica a migliaia di famiglie la sospensione del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza: in base alla nuova normativa, infatti, dopo sette mesi non sono più idonei a riceverlo quei nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 65. Il messaggio di sospensione è arrivato a 169mila famiglie che fino a luglio avevano beneficiato del sussidio e che da agosto non lo avranno più. Tante, soprattutto a Napoli, le telefonate all’Inps e le proteste.

L’sms dell’Inps con la sospensione dell’Rdc

Queste famiglie hanno ricevuto l’ultima rata il 27 luglio. Da quanto si apprende, il messaggio annuncia la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali: “Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali”. La legge, infatti, prevede che i nuclei al quale verrà sospeso il reddito dovranno essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. Le persone che potrebbero essere prese in carico sarebbero 88mila. Tra agosto e settembre, poi, circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio sospeso perché scadono i sette mesi di durata.