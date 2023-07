Casoria. Assunzioni nella società Publiservizi: le opposizioni interrogano il sindaco Raffaele Bene

62 Visite

Con una richiesta consiliare urgente a risposta scritta, i consiglieri comunali Alessandro Graziuso, Nicola Rullo, Mauro Ramaglia, Orsino Esposito e Stella Cassettino, a seguito di procedura di gara, e visto l’affidamento alla società Publiservizi s.r.l. del servizio di assistenza e supporto, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Casoria ed attività propedeutiche, connesse e complementari; hanno chiesto al Sindaco, al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio, di sapere se la società Publiservizi s.r.l. stia garantendo la presenza presso gli uffici all’uopo destinati allo svolgimento dell’attività da parte della stessa di venti unità. “Altresì – scrivono i consiglieri – , al fine di sapere se la società suddetta abbia attestato che le suddette unità o comunque quelle in servizio siano specializzate ed abbiano esperienza professionale nel settore tributi ed entrate extratributarie, chiedendo in tal caso copia della attestazione e della documentazione in possesso del Comune comprovante che le 20 unità garantite siano specializzate ed abbiano esperienza professionale nel settore tributi ed entrate e i nominativi dei nuovi assunti.













