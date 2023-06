Marano, elezioni e nuovo sindaco. Forza Italia: “Noi coerenti con il nostro percorso”

186 Visite

Forza Italia per Marano augura buon lavoro al neoeletto sindaco Matteo Morra e a tutto il consiglio comunale.

In prima istanza ci preme far chiarezza e ribadire il nostro posizionamento all’opposizione, pur senza essere riusciti ad eleggere consiglieri nel civico consesso, la nostra attività sarà caratterizzata nel controllo dell’azione della maggioranza e nella formulazione di proposte costruttive per il territorio.

Il nostro gruppo, seppur nato da poco, si è caratterizzato per il rinnovamento della classe dirigente del partito, guidata dall’esperienza del nostro decano Dott. Alfiero. Pur avendo presentato un gruppo costituito da persone nuove, ed avendo selezionato in maniera minuziosa i candidati, preferendo non completare la lista piuttosto che aggiungere persone fuori dal progetto, abbiamo raggiunto il ragguardevole risultato di oltre 1.174 voti. Tuttavia questo buon risultato non ci ha permesso di eleggere nessuno consigliere comunale, allungando i tempi della maturazione del processo che ci siamo prefissati come partito. In ultimo ci riempie d’orgoglio la coerenza che abbiamo dimostrato sia al primo turno che al ballottaggio, lavorando sempre per l’unità della coalizione di centrodestra, attraverso il sostegno in alleanza con FDI dell’avvocato Barbara Schiattarella al primo turno e il successivo endorsement della nostra rappresentante, Onorevole Patriarca, al candidato civico Izzo, più vicino alla nostra politica di riferimento.

Coordinatori di forza Italia per Marano

Cecere Aniello

Mallardo Rosa

Alfiero Castrese













