La stesa a Sant’Anastasia e la famiglia investita dai proiettili

Una stesa in piena regola. Sono stati colpiti nel corso di una stesa, una raffica di proiettili esplosi in alto, che sono rimbalzati e hanno investito una famiglia, all’esterno di un bar in via Cattaneo a Santa Anastasia. Questa la prima ricostruzione operata dai carabinieri di Castello di Cisterna, sul ferimento di padre, madre e figlioletta. I colpi non erano rivolti al bar, né alla famiglia.

A fare dieci volte fuoco, due criminali in sella a uno scooter, in classica modalità camorristica.













