AMMINISTRATIVE, SI RIPARTE: SI VOTA FINO ALLE 15. A MARANO LA MAGGIORE DISAFFEZIONE DEGLI ELETTORI

Urne di nuova aperte a Marano, Quarto e Qualiano. Si vota fino alle 15 di oggi. Ieri affluenza bassissima a Marano, nella media regionale o poco sopra a Quarto e Qualiano. A Marano, città reduce dallo scioglimento per mafia, la maggiore disaffezione. E’ molto probabile che non si arrivi nemmeno al 40 per cento e ciò significherebbe che un cittadino su due o anche di più hanno snobbato le urne e i candidati sindaco, otto in totale, troppi e non tutti all’altezza di un compito così gravoso. Dopo le 15 arriverà il responso.













