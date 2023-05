Rinnova Spalletti, Adl ha un piano per trattenerlo

93 Visite

Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto, ha scelto la quiete. In Toscana. Casa, le radici. Quelle stesse che De Laurentiis vorrebbe fargli piantare a Napoli. «Il supercazzutissimo. Un mito che inseguivo da anni. Un grande condottiero. Spero di aprire un ciclo con lui»: soltanto alcuni stralci di un discorso che il presidente ha pronunciato, confermato, riveduto e mai corretto. Semmai arricchito di parole di stima: per lui il futuro del Napoli non prescinde dal signor Luciano e anzi guarda anche oltre il termine del 2024 stabilito dal contratto appena rinnovato unilateralmente, esercitando l’opzione inserita a favore del club. L’idea, insomma, è la seguente: DeLa vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto con l’allenatore; facciamo anche per due anni ancora. Due più uno, sì: perché no? Sarebbe il ciclo, sarebbe uno spazio dove provare a inserire altre gioie, altre storie. Il progetto presidenziale è camminare insieme e farlo anche convinti, con il sorriso, ma Spalletti lo ha detto domenica dopo la Fiorentina: aspetta un incontro, un confronto. Aspetta di guardare De Laurentiis negli occhi e d’interrogare anche le sensazioni connesse con le parole registrate nei giorni della festa.