Alto impatto a Secondigliano e a San Pietro a Patierno

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale delle Unità Operative Secondigliano della Polizia Locale del Comune di Napoli, operatori del Centro Servizio Veterinario dell’A.S.L. NA1 e dell’ Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e a San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono stati controllati due esercizi commerciali, di cui uno in via Provinciale di Caserta, dove gli operatori hanno sorpreso 3 dipendenti irregolari ed hanno, altresì, accertato che, il titolare dell’attività commerciale, non aveva esibito le schede di registrazione delle procedure di auto controllo HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), aveva installato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni, non aveva esposto il cartello sugli orari di apertura e chiusura del locale nonché quello inerente il divieto di fumare e non aveva effettutao la differenziazione dei rifiuti; pertanto è stato sanzionato amministrativamente per circa 10 mila euro; infine, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione della licenza poiché è stata riscontrata la presenza del 100 % della forza lavoro non in regola.

Napoli, 10 maggio 2023

—————————— —

Borgo Sant’Antonio Abate: minaccia e aggredisce un uomo tentando di colpirlo con un coltello. Denunciato.

Lunedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico II Santa Maria Avvocata per una segnalazione di una persona aggredita da un uomo con un coltello.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla stessa la quale ha raccontato loro che, mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa come portiere in un condominio privato, un uomo era entrato nella guardiola e l’aveva aggredita con calci e pugni per poi minacciarla tentando di colpirla con un coltello da cucina; infine, si era dato alla fuga.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo aveva scavalcato il muro perimetrale dello stabile cadendo in quello confinante dove è stato trovato a terra dolorante; lo stesso è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale dove gli agenti lo hanno identificato per un 49enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per minacce e tentate lesioni aggravate.













