Napoli-Fiorentina, la carica dei 500 mila in strada

Niente blocco del traffico e nessuna ztl per Napoli-Fiorentina, ma si prevede che in strada si riversi in giornata mezzo milione di persone. Prefettura, Questura e Comune, nella riunione di ieri del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno scelto la linea soft per la partita che inizierà oggi alle 18 al Maradona. Il match sarà poi seguito da uno show e da una prima festa in casa organizzata dalla Ssc Napoli, un primo abbraccio tra gli azzurri campioni d’Italia e i tifosi sugli spalti di Fuorigrotta, in presenza di Geolier e altri cantanti.













