Amministrative, Marano in Europa: “Il traffico è il primo problema da affrontare”

Mentre le altre coalizioni pensano ad attaccarsi politicamente, Marano in Europa pensa ai progetti e le possibili soluzioni per la nostra città. Marano di Napoli è una città con una serie di problemi che devono essere affrontati per garantire il benessere dei suoi cittadini. In seguito ad un’analisi approfondita della situazione, sono state individuate alcune possibili soluzioni.

Il primo problema da affrontare è la congestione del traffico per mancanza di mezzi pubblici. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di investire in un sistema di trasporto pubblico più efficiente, collegando Marano e Chiaiano. Inoltre, potrebbe essere promossa l’adozione di mezzi di trasporto alternativi (es biciclette elettriche).

Un altro problema è la mancanza di spazi verdi utilizzabili. Si potrebbe affrontare questo problema rigenerando i parchi fatiscenti e creando nuovi parchi e giardini pubblici, in modo da migliorare la qualità della vita dei cittadini e fornire spazi per attività ricreative.

Infine, un altro problema urgente è quello della raccolta dei rifiuti. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di investire in un sistema di raccolta più efficiente, con una maggiore attenzione per il riciclaggio e la riduzione degli sprechi.

In sintesi, la città di Marano di Napoli ha bisogno di soluzioni innovative e sostenibili per affrontare i suoi problemi. Investire in un trasporto pubblico efficiente, creare nuovi spazi verdi e migliorare la raccolta dei rifiuti sono solo alcune delle possibili soluzioni. Siamo convinti che con una collaborazione tra cittadini e amministrazione, la città possa diventare un luogo migliore per tutti.

