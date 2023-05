Elezioni a Marano, Schiattarella: “Il voto d’opinione non è una opinione!”

Noi pensiamo chiaramente che proprio in questa tornata elettorale i simboli nazionali saranno importanti anche per le elezioni locali. Il ragionamento è semplice più liste civiche da scegliere ci sono (18!!) e più si mettono in difficoltà gli elettori.

Quindi il voto d’opinione (ossia voto il simbolo che conosco o meglio per noi quello che governa) sommato ad una pletora di liste create al momento portano gli elettori a rifugiarsi in quello che conoscono!

L’eccesso di candidati a sindaco 8 e le tante liste civiche 18 se portano un vantaggio nella spartizione dei seggi dopo, possono portare per ad un disorientamento dell’elettore prima ed i simboli noti rappresentano per l’elettore un porto sicuro.

La nostra coalizione con il nostro candidato sindaco rappresentano la vera novità nel panorama politico maranese e la novità si sa si accompagna con la voglia di cambiamento. Invitiamo per tanto gli elettori a valutare il programma elettorale di tutti i candidati (quello che vorrei fare), invitiamo gli elettori a valutare il curriculum vitae di tutti i candidati (quello che so fare), invitiamo gli elettori a valutare le liste collegate (con chi mi accompagno) e poi invitiamo gli elettori ad orientarsi fra chi può far affluire le risorse e che non può.

Questa volta possiamo cambiare questa volta possiamo orientare il nostro futuro verso una scelta consapevole.

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia